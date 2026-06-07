به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای قهساره اردستان با بیان اینکه این روستا بیش از ۵۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، گفت: آسفالت بافت فرسوده و معابر به طول یک کیلومتر، جدول گذاری و کانیو گذاری، روشنایی معابر و بلوار ورودی روستا به طول یک کیلومتر بخشی از اقدامات عمرانی در این روستا است.

علی نجفی به حل مشکل افت فشار و کمبود آب این روستا نیز اشاره کرد و افزود: با کمک مسئولان یک مخزن جدید ذخیره آب برای روستا ساخته و این مشکل برطرف شده است.

وی به آغاز ساخت زمین چمن مصنوعی این روستا با بیش از ۴۵ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و گفت: این طرح تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

دهیار روستای قهساره اردستان همچنین از اختصاص ۱۲۰ پلاک زمین برای واگذاری به اهالی این روستا خبر داد و افزود: این زمین‌ها به صورت مزایده به افراد واگذار می‌شود.