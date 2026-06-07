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بیش از ۳۰ میلیارد ریال برای عمران و آبادانی روستای قهساره در شهرستان اردستان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای قهساره اردستان با بیان اینکه این روستا بیش از ۵۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، گفت: آسفالت بافت فرسوده و معابر به طول یک کیلومتر، جدول گذاری و کانیو گذاری، روشنایی معابر و بلوار ورودی روستا به طول یک کیلومتر بخشی از اقدامات عمرانی در این روستا است.
علی نجفی به حل مشکل افت فشار و کمبود آب این روستا نیز اشاره کرد و افزود: با کمک مسئولان یک مخزن جدید ذخیره آب برای روستا ساخته و این مشکل برطرف شده است.
وی به آغاز ساخت زمین چمن مصنوعی این روستا با بیش از ۴۵ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و گفت: این طرح تا یک ماه آینده به بهره برداری میرسد.
دهیار روستای قهساره اردستان همچنین از اختصاص ۱۲۰ پلاک زمین برای واگذاری به اهالی این روستا خبر داد و افزود: این زمینها به صورت مزایده به افراد واگذار میشود.