چهاردهمین جشنواره ملی بهارنارنج بابل، با حضور پرشور شهروندان و مسئولان استانی و محلی در حالی به کار خود پایان داد که بار اصلی این دوره از جشنواره بر ارادت قلبی به ساحت مقدس شهدا استوار بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهاردهمین جشنواره ملی بهارنارنج بابل، با حضور پرشور شهروندان و مسئولان استانی و محلی در حالی به کار خود پایان داد که بار اصلی این دوره از جشنواره بر ارادت قلبی به ساحت مقدس شهدا استوار بود.

شهردار بابل، در مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی-گردشگری ضمن قدردانی از مشارکت گسترده هنرمندان، تولیدکنندگان و شهروندان گفت: این دوره از جشنواره بهارنارنج با هدفی متعالی و با محوریت بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر عملیات‌های ماه مبارک رمضان برگزار شد تا فضای جشنواره عطر و بویی معنوی به خود بگیرد.

سید قاسم عبادیان افزود: در چهاردهمین دوره این جشنواره، ۴۵ غرفه متنوع در نظر گرفته شده بود که با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های بومی، محصولات مرتبط با بهارنارنج و صنایع دستی، توانست پل ارتباطی میان سنت‌های دیرین شهر بابل و نسل جدید باشد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر از این رویداد، تصریح کرد که جشنواره بهارنارنج بابل تنها یک نمایشگاه تجاری نیست، بلکه فرصتی برای تقویت پیوند‌های اجتماعی و زنده نگه داشتن هویت فرهنگی شهر است.

عبادیان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دوره‌های آتی این جشنواره در سطح کیفی و کمی بالاتری برگزار شود.

در مراسم اختتامیه، از غرفه‌داران برتر و دست‌اندرکاران اجرایی این دوره از جشنواره با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.