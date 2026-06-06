پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای جبران کسری بودجه، گفت: در حالی که طی سالهای گذشته صدها همت درآمد از این محل در بودجه پیشبینی شده بود، تنها بخش ناچیزی از آن محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید نجیب حسینی با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه کشور، گفت: جبران کسری بودجه راهکارهای متعددی دارد، اما یکی از مهترین عوامل در رفع کسری بودجه مولدسازی داراییهای دولت است. از سویی دیگر متولی اصلی مولدسازی داراییهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این پرسش مطرح میشود که چرا باید کسری بودجه از طریق استقراض، چاپ پول یا انتشار اوراق تأمین شود، در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت وجود دارد.
نماینده مردم «کلاله، گالیکش و مینودشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید دستگاههای اجرایی را به سمت عملیاتی کردن برنامههای مولدسازی در سراسر کشور سوق داد، چرا که این ظرفیت میتواند بخش قابل توجهی از کسریهای بودجه را جبران کند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف این بخش در سالهای گذشته افزود: در بودجه سنواتی سالهای گذشته، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت درآمد از محل مولدسازی داراییهای دولت پیشبینی شده بود، اما تنها حدود سه درصد از این رقم محقق شد که نشاندهنده پایین بودن میزان تحقق اهداف و نبود عزم و اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت قانونی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخشی از چالشهای اقتصادی در شرایط جنگی به مسائل ارزی، واردات و صادرات مربوط میشود، تصریح کرد: این موضوعات ناگزیر باید مسیر طبیعی خود را طی کنند و برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی ویژهای در این حوزهها صورت گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: با این حال، بسیاری از مسائل داخلی از جمله کسری بودجه سال که برآوردها نشان میدهد بیش از ارقام پیشبینی شده خواهد بود، باید از طریق ظرفیتهای داخلی و راهکارهای قانونی مدیریت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، راهکارهای متعددی برای حل مشکلات اقتصادی و تامین مالی پیشبینی شده است و اگر به این ظرفیتهای قانونی توجه شود، بخش مهمی از کسری بودجه کشور قابل جبران خواهد بود.