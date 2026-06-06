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رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از تمرکز سمپاد بر تربیت «انسان اثرگذار»، توسعه عدالت آموزشی، شناسایی استعدادهای سراسر کشور و استقرار الگوهای نوین مدیریت علمی در مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در دیدار مدیران این سازمان با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، گزارشی از مهمترین برنامهها، دستاوردها و رویکردهای تحولی سمپاد ارائه کرد.
یاوری با اشاره به تغییر رویکرد تربیتی در مدارس استعدادهای درخشان افزود: در سالهای اخیر تمرکز سمپاد از تربیت دانشآموزی که صرفاً از توان علمی بالایی برخوردار باشد، به سمت پرورش «انسان اثرگذار» تغییر یافته است. بر همین اساس، الگوی تربیتی سازمان بر پایه ۲۵ شایستگی در حوزههای دانش، مهارت، نگرش و منش طراحی شده و تلاش میشود دانشآموزان طی شش سال تحصیل در مدارس سمپاد در این ابعاد توانمند شوند.
وی افزود: تنها در سال گذشته به ازای هر دانشآموز سمپادی بیش از دو برنامه آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و مهارتی اجرا شده و بیش از ۵۳ درصد دانشآموزان در این برنامهها مشارکت داشتهاند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به جمعیت حدود ۱۴۰ هزار نفری دانشآموزان سمپاد در ۷۵۰ مدرسه کشور، گفت: دانشآموزان این مدارس همچنان سهم قابل توجهی از رتبههای برتر کنکور سراسری، مدالهای المپیادهای علمی و افتخارات پژوهشی کشور را به خود اختصاص میدهند.
وی با تأکید بر گسترش عدالت آموزشی در کشور تصریح کرد: در سالهای اخیر سهم دانشآموزان شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار در میان رتبههای برتر کنکور، مدالآوران المپیادی و برگزیدگان جشنوارههای علمی افزایش یافته و بسیاری از استعدادهای درخشان کشور از شهرهایی نظیر بروجن، خوی، سبزوار، تالش، خرمآباد، شهربابک و سایر مناطق کشور شناسایی و معرفی شدهاند.
یاوری همچنین به برنامه ملی شناسایی استعدادهای فراگیر اشاره کرد و گفت: در قالب برنامه شهاب، سالانه صدها هزار دانشآموز مستعد در مدارس کشور شناسایی میشوند و تلاش داریم با طراحی برنامههای توانمندسازی و شبکهسازی آموزشی، زمینه رشد این استعدادها را حتی خارج از مدارس سمپاد نیز فراهم کنیم.
وی یکی دیگر از محورهای مهم فعالیتهای سازمان را حمایت از دانشآموزان مستعد کمبرخوردار عنوان کرد و افزود: طی سه سال گذشته تعداد دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی در مدارس سمپاد بیش از سه برابر شده است و در کنار آن، از ظرفیت بنیاد خیریه «یاس» و خیرین آموزشی برای حمایت از دانشآموزان مستعد نیازمند بهره گرفته میشود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار الگوهای مدیریت علمی در سمپاد اشاره کرد و گفت: تدوین الگوی تربیتی، تعیین شاخصهای ارزیابی، طراحی نقشه راه عملیاتی و استقرار نظام پایش مستمر از جمله اقداماتی است که با هدف تحقق حکمرانی علمی و ارتقای کیفیت مدیریت در مدارس استعدادهای درخشان دنبال شده است.
یاوری در پایان با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک زیستبوم منسجم نخبگانی در کشور خاطرنشان کرد: ارتباط و همافزایی میان سمپاد، بنیاد ملی نخبگان، باشگاه دانشپژوهان جوان، دانشگاهها و سایر نهادهای مرتبط میتواند زمینهساز تربیت نخبگان اثرگذار و حل مسائل کشور در مسیر تحقق مرجعیت علمی ایران باشد.