نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت
دیشب در نودوهفتمین شب از ایستادگی و استقامت و قرارهای شبانه، مردم شهر رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر جمع شدند تا بار دیگر با رهبر خود بیعت کنند.
نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت نود و هفت شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم دیار میرزا، دیشب در نودوهفتمین شب از قرارهای شبانه، بار دیگر در میدان شهدای ذهاب شهر رشت جمع شدند تا با میدان داری و استقامت به دنیا نشان دهند عهدی دوباره با رهبر انقلاب بستهاند.
مردم پس از این تجمع، نماز استغاثه به امام زمان را اقامه کردند.