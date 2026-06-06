ضرورت همکاری تمام نهادهای دولتی در اجرای طرح سند تحول در کرمان
رئیس کل دادگستری استان از شورای قضایی استان خواست: اداره کل ثبت اسناد را برای تحقق اهداف خود کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان گفت: اداره کل ثبت اسناد استان در سال ۴۰۳ رتبه اول کشور را درصدور اسناد رسمی به دست آورد که نشان دهنده تلاش و همکاری همه ارگانها و نهادها با این اداره کل است.
وی با بیان اینکه بخشی از طرح سند تحول به ویژه قانون الزام در اداره کل ثبت اسناد انجام میشود و مورد تاکید نظام است گفت: همه سازمانها و نهادهای دولتی در اجرای آن باید در کنار اداره کل ثبت اسناد باشند.
رئیس شورای قضایی استان همچنین از سازمان بازرسی خواست: با رصد عملکرد نهادها و ارگانهای استان کمک کند سازمان ثبت اسناد در این حوزه از استانهای دیگر عقب نماند.
در این جلسه همچنین برای اجرای برنامههای هفته قوه قضاییه در استان برنامهریزی شد.