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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از اجرای طرح فراز فقط در ۷۱۷ هکتار از تاکستانهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی با اشاره به وجود ۱۴ هزار و ۱۶۴ هکتار باغ انگور گفت: همه تاکستانهای استان استعداد اجرای این طرح را دارند این درحالی است که این طرح فقط در سطح ۷۱۷ هکتار اجرا شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح فراز در تاکستان اعتبار بالایی را طلب میکند، افزود: کشاورزان استان توان مالی بالایی برای اجرای این طرح ندارند و نیاز به حمایتهای مالی است.
وی بیان کرد: اجرای طرح «فراز» به عنوان یکی از برنامههای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش عملکرد باغات، بهبود کیفیت محصول و کاهش مصرف سموم بهویژه در کنترل بیماری سفیدک انگور در حال انجام است.
محمودآبادی به برداشت انگور نیز اشاره کرد و ادامه داد: فصل برداشت انگور در خراسان شمالی از شهریورماه آغاز میشود و تا پایان فصل، محصول تولیدی باغداران استان به بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.
وی گفت: بر اساس آمار موجود، شهرستانهای بجنورد، شیروان و فاروج به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید انگور استان را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید انگور، رتبه دهم کشور را در اختیار دارد.