رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در شماری از بزرگراه‌های پایتخت در مسیر‌های غرب به شرق، شرق به غرب و جنوب به شمال ترافیک گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک گزارش شده است.

به گفته سرهنگ شریفی:در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی ادامه داد: سرعت غیر مجاز در هنگام رانندگی احتمال وقوع حوادث تلخ و ناگوار را چند برابر افزایش می‌دهد. رانندگان محترم لطفا با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.