مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی گفت: کوچ ییلاقی عشایر استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ۳۰ هزار هکتار از مراتع ییلاقی سهند در مراغه انجام شد.

کوچ ییلاقی عشایر آذربایجان شرقی و غربی به مراتع سهند

کوچ ییلاقی عشایر آذربایجان شرقی و غربی به مراتع سهند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی شکوریان گفت: از ۱۵ خرداد ۶۵۰ خانوار عشایری به همراه ۷۰ هزار راس گوسفند و بز به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

وی افزود: عشایر سهند از مناطق قشلاقی شهر‌های مهاباد و میاندوآب در آذربایجان غربی و اسکو، مراغه، ملکان و بناب در آذربایجان شرقی به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

وی اضافه کرد: امسال به خاطر بارش برف سنگین برف بخشی از مسیر‌های عشایری بسته است و بازگشایی این مسیر از امروز آغاز شده است.

مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی ادامه داد: گوشت قرمز، شیر، پشم، پنیر و کره عمده تولیدات عشایر در ییلاق‌های سهند است.

شکوریان افزود: عشایر سهند در طول ییلاق ۳۰۰ تّن گوشت قرمز، یک هزار تّن شیر و ۲۰ تّن پشم تولید می‌کنند.

مراتع سهند به خاطر داشتن آب و هوای خنک و علوفه مناسب از مهمترین مناطق ییلاقی عشایر در شمال غرب کشور است.