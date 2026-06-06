رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ارایه پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، آموزش و پرورش آمادگی برگزاری امتحانات نهایی مدارس از ۱۳ تیر را در صورت تایید مراجع ذیصلاح، دارد.

۱۳ تیر؛ زمان پیشنهادی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی پایه ۱۱ و ۱۲

۱۳ تیر؛ زمان پیشنهادی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی پایه ۱۱ و ۱۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی گفت: امتحانات نهایی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که پیش از آغاز اربعین حسینی، خاتمه یابد تا دانش‌آموزان امکان بهره مندی از فرصت معنوی و تربیتی اربعین حسینی را داشته باشند.

به گفته وی، بر اساس این پیشنهاد، زمان بندی امتحانات نهایی دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم با هدف هماهنگی با تقویم مناسبتی کشور و آزمون‌های سراسری پس از دریافت مجوز‌های لازم، از ۱۳ تیرماه آغاز و پیش از فرارسیدن اربعین حسینی (تا ۷ مرداد) به پایان خواهد رسید.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: برای پایداری زمان پیشنهادی برگزاری آزمون‌ها، می‌بایست مجوز‌های لازم از شورای عالی امنیت ملی (شعام) دریافت شود و اگر احیانا مجوز‌های لازم ارائه نشود، آزمون‌ها به شیوه داخلی و غیرحضوری برگزار خواهد شد تا دانش آموزان امکان ارتقا به پایه بالاتر و یا فارغ التحصیلی را داشته باشند.

وی افزود: اگر دانش آموزی تصمیم به شرکت در آزمون سراسری و استفاده از سوابق تحصیلی را داشته باشد هم باید در اولین فرصت ممکن که امکان برگزاری امتحانات نهایی حضوری فراهم شود، در امتحانات شرکت نماید.

صادقی تصریح کرد: زمان برگزاری کنکور سراسری تابع تاریخ برگزاری امتحانات نهایی حضوری است و این آزمون حداقل دو هفته پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد تا داوطلبان پس از فراغت از امتحانات، فرصت کافی برای جمع بندی و آمادگی نهایی جهت شرکت در کنکور را داشته باشند.