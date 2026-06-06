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جشن بزرگ «وصال شیرین» با حضور بیش از ۱۰۰ زوج جوان امروز و همزمان با میلاد امام موسی کاظم (ع) در شیراز برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: این جشن امروز شنبه ۱۶ خرداد، ساعت ۱۶ در تالار حافظ شهر شیراز برگزار میشود.
مهدی کوکبی افزود: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف ترویج ازدواج پایدار و تجلیل از بنیان خانواده با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار میشود.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس بیان کرد: همچنین در این مراسم، از خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر تجلیل میشود تا اهمیت فرزندآوری و استحکام خانواده مورد تأکید قرار گیرد.