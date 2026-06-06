فرماندار سبزوار گفت: هم اکنون ۱۲ طرح نیروگاه خورشیدی در این شهرستان در حال اجراست که با اتمام آنها سبزوار به قطب تولید انرژی پاک در شرق کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حامد قربانی در حاشیه بازدید از چند طرح عمرانی گفت: شهرستان سبزوار در جغرافیای ملی دارای وضعیت خاصی اقلیمی است و میزان و درجه تابش خورشید، این شهرستان را به یکی از برترین مناطق کشور در حوزه سرمایه گذاری انرژی‌های خورشیدی تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، ناترازی انرژی است، معضلی که در سال گذشته با قطع برق در بخش خانگی، صنعت و چاه‌های کشاورزی آثار مخفی خودش را نشان داد که باید برای آن چاره اندیشی می‌شد.

فرماندار سبزوار گفت: تدبیری که رییس جمهور در مجموعه دولت اتخاذ کرد، توجه ویژه نسبت به انرژی پاک و تجدید پذیر و ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی بستر‌های لازم در این حوزه بود که به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

قربانی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران حوزه انرژی‌های پاک افزود: دولت چهاردهم در مناطق مستعد تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک از جمله شهرستان سبزوار به سرمایه‌گذاران دارای شرایط قانونی، اراضی منابع طبیعی را به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌کند.

وی افزود: واگذاری این زمین‌ها با این هدف است که سرمایه گذاران، بخش مهمی از سرمایه خود را در حوزه تجهیزات سرمایه گذاری کنند و بنا بر دستور استاندار خراسان رضوی، این واگذاری‌ها در کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت.

فرماندار گفت: با راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی طی ۲ سال آینده تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی پاک در سبزوار انجام می‌شود و با جایگزینی آن با سوخت‌های فسیلی در غرب خراسان رضوی، علاوه بر کاهش مخاطرات زیست محیطی، دسترسی به انرژی ارزان برای چندین شهرستان منطقه محیا خواهد شد.