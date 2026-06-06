معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از جذب صد درصد تسهیلات اختصاص یافته به صنایع دستی استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: ۵۶ درصد از تسهیلات تبصره ۱۵ ابلاغ شده به این اداره کل در سال گذشته در قالب ۸۲ پرونده تسهیلات اشتغال زایی به صنایع دستی اختصاص یافت.

فولادی گفت: در بخش صنایع دستی تسهیلات متنوعی نیز از طریق دستگاه‌های حمایتی و در قالب خود اشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت می‌شود.

به گفته وی پارسال ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه چهار درصد برای طرح‌های صنایع دستی مستقل و پشتیبان مشاغل خانگی با مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در استان جذب شده است.

فولادی افزود: با توجه به پیگیری‌هایی که انجام شده در سال جاری تسهیلات صنایع دستی با افزایش فزاینده‌ای مواجه خواهد بود و هنرمندان متقاضی تسهیلات می‌توانند با مراجعه به ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها در سطح استان و تکمیل مدارک پرونده تسهیلاتشان از این وام‌ها بهرمند شوند.