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نرمافزار «سرزمین قرآن» با ارائه بازیهای متنوع، تلاوت آیات، پازل و رنگآمیزی، محیطی شاد و تعاملی برای آشنایی کودکان با قرآن کریم فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که آموزش غیرمستقیم و مبتنی بر سرگرمی میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به روشهای سنتی در یادگیری کودکان داشته باشد. در همین راستا، نرم افزار «سرزمین قرآن» بهعنوان یک بازی آموزشی قرآنی طراحی شده است و میکوشد آموزش جزء سیام را با فضای شاد بازیهای کودکانه پیوند دهد.
طراحی رنگارنگ، استفاده از شخصیتهای کودکانه و بهرهگیری از عناصر تعاملی، ازجمله ویژگیهایی است که این نرمافزار را برای گروه سنی کودک و نوجوان جذاب کرده است.
* آموزش شنیداری قرآن در بخش «تلاوت قرآن»
یکی از بخشهای اصلی این برنامه «تلاوت قرآن» است. در این قسمت کودکان میتوانند به تلاوت آیات گوش دهند و سپس همراه با تلاوتکنندگان کودک، آیات را تکرار کنند. این قابلیت علاوه بر تقویت مهارت شنیداری، به تثبیت تلفظ صحیح آیات و افزایش انس کودکان با صوت قرآن کمک میکند.
استفاده از روش تکرار شنیداری، یکی از شیوههای شناختهشده در آموزش قرآن به کودکان است و این نرمافزار تلاش کرده با بهرهگیری از آن، فضای تمرین و مرور آیات را در قالبی جذاب فراهم کند.
* یادگیری ترتیب آیات در «کلاس قرآن»
بخش «کلاس قرآن» به آموزش ترتیب آیات اختصاص یافته است. در این بازی، آیات بهصورت نامرتب روی تابلو قرار میگیرند و کاربر باید آنها را جابهجا کند تا در جایگاه صحیح خود قرار گیرند.
این شیوه علاوه بر ایجاد چالش ذهنی، موجب افزایش دقت و آشنایی بیشتر کودکان با ساختار سورهها میشود و به مرور زمان در حفظ آیات نیز مؤثر خواهد بود.
* تقویت حافظه قرآنی در بخش «ستارهبازی»
در بخش «ستارهبازی» کودکان باید ستارههایی را که دارای آیات مشابه هستند پیدا کنند. این بخش در واقع نوعی بازی حافظه محسوب میشود که مهارت تمرکز و بهخاطر سپردن آیات را تقویت میکند.
ترکیب آموزش قرآن با بازیهای حافظه میتواند به ماندگاری بیشتر آیات در ذهن کودکان کمک کرده و فرآیند یادگیری را از حالت خشک و تکراری خارج کند.
* آموزش واژگان آیات در «ماهیگیری»
بخش «ماهیگیری» یکی از خلاقانهترین قسمتهای این برنامه به شمار میرود. در این بازی، واژههای یک آیه روی ماهیها قرار گرفته و کودک باید آنها را به ترتیب صحیح انتخاب و روی تابلو بچیند.
در صورت نیاز نیز امکان پخش تلاوت آیه وجود دارد تا کودک بتواند با شنیدن مجدد آیه، پاسخ درست را پیدا کند. این قابلیت با تقویت حافظه شنیداری، به آشنایی بیشتر مخاطب با واژگان قرآنی کمک میکند.
* تکمیل آیات در قالب «بالنسواری»
در بازی «بالنسواری»، کاربران باید آیات را به ترتیب صحیح انتخاب کنند تا رنگینکمان کامل شود. همچنین امکان شنیدن تلاوت هر آیه پیش از انتخاب آن وجود دارد.
این بخش نوعی تمرین تعاملی برای شناخت ترتیب آیات و تقویت مهارت تشخیص آنها محسوب میشود و با فضای شاد و گرافیک کودکانه طراحی شده است.
* آموزش واژگان از طریق «برفبازی»
یکی دیگر از بخشهای متفاوت برنامه «برفبازی» است. در این بازی کودکان باید با توجه به رنگ واژههای روی تابلو، گلولههای برف حاوی کلمات را به جایگاه مناسب هدایت کنند.
این فعالیت موجب تقویت دقت دیداری، شناخت واژگان و افزایش تمرکز کاربران میشود و از حالت صرفاً آموزشی فاصله گرفته است.
* رنگآمیزی و پازل؛ تلفیق هنر و آموزش قرآن
تولیدکنندگان نرم افزار «سرزمین قرآن» تنها به آموزش مستقیم آیات اکتفا نکردهاند. بخش «رنگآمیزی» به کودکان امکان میدهد تصاویر مرتبط با سورهها را با سلیقه خود رنگآمیزی کنند.
همچنین در قسمت «پازل» کاربران باید قطعات تصویر را کنار یکدیگر قرار دهند تا تصویر کامل سوره شکل بگیرد. این دو بخش اگرچه مستقیماً به آموزش آیات نمیپردازند، اما میتوانند موجب افزایش جذابیت برنامه و حفظ ارتباط کودکان با فضای قرآنی شوند.
* امکانات و قابلیتهای شاخص
در مجموع مهمترین امکانات این نرمافزار را میتوان در آموزش جزء سیام قرآن کریم در قالب بازی، بهرهگیری از تلاوت آیات و امکان تکرار آنها، آموزش واژگان و ترتیب آیات بهصورت تعاملی، استفاده از بازیهای حافظه و تمرکزی، طراحی ویژه برای کودکان و نوجوانان، وجود راهنمای آموزشی در تمامی بازیها، بخشهای سرگرمکننده مانند رنگآمیزی و پازل و ایجاد انگیزه برای انس بیشتر کودکان با قرآن خلاصه کرد.
* مزایای نرمافزار
بررسی قابلیتهای نرم افزار «سرزمین قرآن» نشان میدهد که این برنامه چند مزیت قابل توجه دارد؛ نخست آنکه آموزش قرآن را از قالبهای سنتی خارج کرده و به محیطی جذاب و کودکپسند منتقل میکند.
- دوم اینکه از شیوههای متنوع آموزشی بهره میگیرد و تنها به حفظ یا روخوانی محدود نمیشود.
- سوم آنکه با استفاده از بازیهای مختلف، امکان یادگیری تدریجی و غیرمستقیم را فراهم میکند.
- همچنین استفاده از صوت آیات در کنار بازیهای آموزشی میتواند به تقویت مهارت شنیداری و تثبیت محفوظات قرآنی کمک کند.
* برخی محدودیتها و نقاط قابل توسعه
در کنار نقاط قوت، این نرمافزار با برخی محدودیتها نیز مواجه است. محتوای برنامه عمدتاً بر جزء سی قرآن متمرکز شده و کاربران پس از اتمام این بخش، نیازمند سطوح و مراحل پیشرفتهتر خواهند بود. همچنین به نظر میرسد در نسخههای آینده میتوان امکاناتی همچون گزارش پیشرفت آموزشی، سیستم امتیازدهی پیشرفته، رقابت گروهی میان کاربران و آموزش مفاهیم و پیامهای آیات را نیز به برنامه افزود تا فرآیند یادگیری عمیقتر شود.
* جمعبندی
نرم افزار «سرزمین قرآن» را میتوان نمونهای از تلاش نسبتا مطلوب برای بهرهگیری از ظرفیت فناوری و بازیسازی در آموزش قرآن کریم به کودکان دانست. این نرمافزار با ترکیب تلاوت، بازی، رنگآمیزی، پازل و فعالیتهای تعاملی، محیطی خوب برای آشنایی کودکان با جزء سی قرآن فراهم کرده است.
هرچند این برنامه میتواند در توسعه محتوای آموزشی و افزایش سطح پیشرفت کاربران گامهای بیشتری بردارد، اما در مجموع یکی از نمونههای نسبتا موفق بازیهای آموزشی قرآنی برای گروه سنی کودک به شمار میرود و میتواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار آموزشهای خانواده، مهدهای قرآنی و مؤسسات آموزشی، استفاده شود.