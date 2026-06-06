پخش زنده
امروز: -
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری خرداد ماه از امروز در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ علیرضا نصیری برازنده مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۵ است.
فروش بلیت از ساعت هشت و سی دقیقه تا ۱۱ صبح از سکوهای مجاز فروش اینترنتی صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید: بازگشت خانوادههای شهدای دانش آموز شجره طیبه میناب
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.