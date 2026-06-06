به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ علیرضا نصیری برازنده مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۵ است.

فروش بلیت از ساعت هشت و سی دقیقه تا ۱۱ صبح از سکو‌های مجاز فروش اینترنتی صورت می‌گیرد.

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متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.