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هیئت وزیران آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت را با هدف ساماندهی ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعهای تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت وزیران آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را درباره ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعهای تصویب کرد.
بر اساس این آییننامه، متولیان طرحها موظفاند پیش از آغاز هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی زیستمحیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کنند و در تمامی مراحل احداث، بهرهبرداری و برچیدن پروژه، گزارشهای دورهای اجرای تعهدات و الزامات زیستمحیطی را ارائه دهند.
همچنین تمامی مراحل ثبت درخواست، بررسی مستندات، استعلامها و صدور مجوز از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام خواهد شد.
مطابق این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است از ادامه فعالیت طرحهایی که مجوز ارزیابی دریافت نکردهاند جلوگیری کند و در صورت رعایت نشدن مفاد مجوزهای صادره نیز اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
بر اساس آییننامه جدید، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است حداکثر ظرف شش ماه دستورالعملهای اجرایی فرآیند ارزیابی و نظارت بر طرحها را تدوین و ابلاغ کند.
این آییننامه سه ماه پس از ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود و جایگزین مقررات پیشین در حوزه ارزیابی اثرات زیستمحیطی میشود.