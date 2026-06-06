به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طرح جهادی خدمات الکترونیک قضائی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به عدالت و توسعه هوشمندسازی در قوه قضائیه در حال اجرا است. این طرح که در زمینه تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی پایه‌گذاری شده، خدمات حقوقی را از پشت میز‌های اداری خارج کرده و مستقیماً به مناطق کم‌برخوردار منتقل کرده است.

توسعه عدالت در جغرافیای پهناور خراسان جنوبی

یکی از دستاورد‌های برجسته این طرح در استان خراسان جنوبی رقم خورده است؛ استانی با پراکندگی جغرافیایی بالا که مسافت برخی نقاط آن تا نزدیک‌ترین مرکز قضائی یا زندان به بیش از ۳۵۰ کیلومتر می‌رسد. همین فاصله سبب شده بود تا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و هزینه‌های سفر، سال‌ها از دیدار با اعضای زندانی خانواده خود محروم بمانند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با استقرار زیرساخت‌های ارتباط تصویری در نقاط دورافتاده این استان، انتظار هشت‌ساله برخی خانواده‌ها برای ملاقات با زندانیان پایان یافته است.

در همین زمینه، دادگستری استان خراسان جنوبی با پوشش یک‌هزار و ۹۶ نقطه از سطح استان، اقدام به تشکیل نخستین گروه جهادی قوه قضائیه با عنوان «گروه جهادی خدمات قضائی رایگان شهید آیت‌الله رئیسی» کرده است. در این طرح، مدیران ارشد قضائی، قضات و کارشناسان با حضور میدانی در روستاها، به پاسخگویی مستقیم و بررسی مشکلات حقوق عامه می‌پردازند.

جزئیات و آمار خدمات قضائی در سال ۱۴۰۴

رویکرد استفاده از فناوری در خدمت عدالت، موجب تسریع فرآیند‌های قضائی، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری شهروندان شده است. بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضائی در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ استان کشور و ۵۴۳ نقطه هدف به اجرا درآمده است.

در این مدت، مجموعاً ۱۰ هزار و ۷۶۲ خدمت قضائی به‌صورت کاملاً رایگان به شهروندان مناطق محروم ارائه شده است که تفکیک این خدمات به شرح زیر است:

ثبت‌نام و ویرایش سامانه ثنا: ۵.۳۲۶ مورد

ثبت دادخواست: ۳۷۹ مورد

ثبت لایحه: ۲۹۵ مورد

مشاوره حقوقی چهره‌به‌چهره: ۳۶۷ مورد

ملاقات تصویری با زندانیان: ۳۵۸ مورد

برگزاری دادگاه برخط (آنلاین):۶۱ فقره

اجرای موفق این طرح نشان می‌دهد که ترکیب فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی می‌تواند فاصله‌های جغرافیایی را درنوردیده و عدالت فراگیر را به واقعیتی ملموس برای ساکنان دورترین نقاط کشور تبدیل کند.