به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ شنبه ۱۶ خردادماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه گتوند ۱۱۰، شوشتر ۱۲۰، بهبهان ۱۳۰ و هندیجان ۱۰۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

وی در ادامه افزود: همچنین هوای اهواز، شوش، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز و آغاجاری در شرایط «قابل قبول» و «زرد» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های استان در وضعیت «پاک» و «سبز» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.