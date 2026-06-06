وزش باد شدید در سبزوار، باعث شکسته شدن چند درخت و آسیب به چند خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش‌نشانی سبزوار گفت: عصر روز گذشته، وزش باد شدیدی با سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت شهر سبزوار را درنوردید که خساراتی را به دنبال داشت.

آتش پاد دوم معصومی صدر افزود: درپی این حادثه، تاکنون ۱۰ اصله درخت در سطح شهر سقوط کرده که سبب مسدود شدن معابر در برخی خیابان‌ها شده است. همچنین براثر این باد شدید، نمای سنگ یک آپارتمان مسکونی در توحید شهر، روی چند دستگاه خودرو فرو ریخت که خوشبختانه تلفات جانی نداشت.