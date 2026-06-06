ضرورت تقویت سواد رسانهای خانوادهها
کارشناس فرهنگی و دینی با تأکید بر ضرورت بازخوانی جایگاه زن در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی گفت: برای تربیت نسل جدید و جلوگیری از گسست اجتماعی، خانوادهها بهویژه مادران باید سواد رسانهای و مهارتهای «والدگری دیجیتال» را تقویت کنند و الگوی زن تراز انقلاب اسلامی نیز بهصورت کارآمد برای نسل جوان بازتولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز،
اعظم فرهادکیایی، کارشناس فرهنگی و دین با حضور در برنامه زنده نگاه مردم با بررسی تبیین جایگاه زن در منظومه فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، بر ضرورت بازتولید کارآمد الگوی «زن تراز انقلاب اسلامی» برای نسل جدید و تقویت سواد رسانهای خانوادهها بهویژه در حوزه والدگری دیجیتال تأکید کرد.
فرهادکیایی با اشاره به نگاه تمدنی امامین انقلاب اسلامی به زن اظهار داشت: دنیای غرب زن را در قالب دوگانهای همچون «ابزار مصرف» یا «عنصر ابزاری جامعه» تعریف میکند، در اندیشه امامین انقلاب اسلامی، زن در لایههای مختلف اجتماعی و تمدنی دارای جایگاهی اثرگذار و تعالیبخش است. بازشناسی این جایگاه در چارچوب فکری و سیاسی امامین انقلاب اسلامی میتواند بستر تبیین تحولات اجتماعی را فراهم کند.
وی با طرح این موضوع که خانواده باید برای نسل جدید «محل رشد» تلقی شود نه «محل توقف»، بر ضرورت بازخوانی رسانهای نقشها و رسالتهای اعضای خانواده تأکید کرد و گفت: تفکیک مسئولیتهای پدر و مادر و طرح حیطههای گفتمانی آنان ضروری است. در فقه تربیتی، بخش عمده مسئولیتها واجب کفایی است و در صورت کمکاری، هر یک از والدین باید برای جبران آن مداخله کنند.
فرهادکیایی با اشاره به شرایط عصر اطلاعات به مجری سیمای البرز افزود: امروز مادران بهویژه باید با مفهوم «والدگری دیجیتال» آشنا باشند و آموزش سواد رسانهای و توانمندسازی والدین در جامعه تقویت شود. اگر والدین نتوانند خود را در سطح فرزندان از نظر سواد رسانهای ارتقا دهند، از مسیر تربیتی عقب خواهند ماند و این امر میتواند به گسست اجتماعی منجر شود.
وی با بیان اینکه مهارتهای زندگی از جمله مهارتهای دهگانه باید در خانواده مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بهرهمندی همه اعضای خانواده از این آموزشها، به رشد فردی و جمعی آنان کمک میکند.
این پژوهشگر حوزه زنان، مشارکت اجتماعی زنان را بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان دانست و گفت: بر اساس بیانات امامین انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصههای اجتماعی امری ضروری است.خودکفایی زنان در حوزههای مختلف از جمله آموزش و پزشکی، از دستاوردهای مهم پس از انقلاب اسلامی بوده است.
فرهادکیایی با اشاره به آنچه «تلاش غرب برای تغییر هویت حقیقی زن» خواند، تصریح کرد: معرفی الگوی زن تراز انقلاب اسلامی با کاستیهایی همراه بوده و این گفتمان به شکل کارآمد برای نسل جدید بازتولید نشده است. در حالی که الگوسازی غربی با سرعت در حال انجام است، در حوزه الگوسازی داخلی نیازمند برنامهریزی جدیتری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در نگاه اسلامی، پوشش زن با هدف حفظ کرامت و امنیت اجتماعی تعریف شده است در برنامه زنده نگاه مردم گفت: دولت باید در حوزه عفاف و حجاب زمینههای مؤثر برای تحقق این امر را فراهم کند