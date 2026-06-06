مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در دهه امامت و ولایت، ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم و یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی میان مددجویان تحت حمایت این استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیرضا حسین‌نژاد، مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل اظهار کرد: همزمان با دهه امامت و ولایت و در عید بزرگ غدیر، برنامه‌های گسترده‌ای برای تکریم و حمایت از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان اردبیل اجرا شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ اطعام و انفاق از جلوه‌های مهم عید غدیر است، افزود: در قالب پویش «اطعام مهدوی» و با همت مراکز نیکوکاری و خیرین نیک‌اندیش، در مجموع ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم در بین مددجویان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر این، یک‌هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی نیز با هدف کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌های نیازمند تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته است.

حسین‌نژاد با قدردانی از مشارکت گسترده خیرین و فعالان مراکز نیکوکاری تصریح کرد: همدلی و همراهی مردم استان در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه عید سعید غدیر خم، نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و توجه به نیازمندان در جامعه است.

وی تأکید کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی و شبکه مراکز نیکوکاری، تلاش می‌کند خدمات حمایتی را در مناسبت‌های مختلف مذهبی گسترش داده و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مددجویان از این برکات را فراهم کند.