آئین بزرگداشت شهید والامقام ناو سروان پاسدار قدرت زرنگاری، از مدافعان تنگه هرمز، فردا با حضور قشر‌های مختلف مردم شهیدپرور جزیره هرمز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ این مراسم ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه ۱۷ خردادماه در مسجد جامع جزیره هرمز برگزار می‌شود.

شهید ناو سروان پاسدار قدرت زرنگاری در چهارم خردادماه، هنگام مأموریت پایش و رصد تنگه هرمز، هدف حمله مستقیم موشک رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفت.

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پیکر پاک این شهید پس از ۹ روز شناسایی، و به آغوش خانواده و مردم شهیدپرور هرمز بازگشت.