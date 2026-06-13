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مردم حماسه ساز جنوب غرب خوزستان در صدو پنجمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، فریاد اتحاد و انسجام سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم انقلابی جنوب غرب خوزستان در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، در یکصد و پنجمین شب از اجتماعات مردمی در میادین و خیابانهای مناطق شهری و روستایی آبادان و خرمشهر حضور یافتند و استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.
مرزنشینان در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای را در دست داشتند، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
آنان همچنین بر اتحاد و انسجام خود مقابل دشمنان تأکید کردند.