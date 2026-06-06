

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشریه رپابلیکن به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: دو مقام وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر اعلام کردند با توجه به برگزاری هر ۳ بازی ایران در خاک آمریکا روادید سفر به این کشور برای تیم ایران صادر شده است.

تیم ایران در دوره برگزاری جام جهانی اردوی خود را در کمپ در تیخوانا مکزیک برپا خواهد کرد.

براساس این گزارش با توجه به شرایط جنگی بین ایران و آمریکا نگرانی‌هایی درباره صدور روادید مطرح شده بود، اما یک مقام آمریکایی گفته تمام بازیکنان تیم روادید دریافت کردند و مقام دیگر نیز گفته برخی از مربیان؛ و کادر فنی روادید گرفتند و برای کسانی که این مدرک صادر نشده مطابق با سیاست‌های آمریکا در صدور روادید تصمیم گرفته شده است. این مقام به نام اشخاصی که روادید دریافت نکرده‌اند اشاره نکرد.

تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه در این باره در فضای شخصی نوشت: در این مورد روادید رفت و آمد ورزشی صادر شده است.