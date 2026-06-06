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مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان گفت:آب ادارات پر مصرف قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره بر لزوم مدیریت منابع محدود آبی در شرایط ناترازی تولید و مصرف، دستور تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز و قطع آب ادارات پرمصرف زاهدان را صادر کرد.
فرهاد سرگلزایی با اشاره به کسری حدود یکهزار لیتر بر ثانیه آب در پیک مصرف زاهدان، تصریح کرد: مدیریت هوشمند شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب و تشدید نظارتها در شرایط کنونی اولویت اصلی این شرکت است و در این مسیر با هیچگونه اهمالی برخورد نخواهد شد.
وی با صدور دستور قاطع، شناسایی و قطع فوری انشعابات غیرمجاز بهویژه درطرحهای ساختمانی، کارواشهای متخلف و همچنین آبیاری فضای سبز را گامی ضروری برای صیانت از منابع محدود آبی دانست و خواستار ارائه گزارش روزانه از گشتهای شناسایی شد.
سرگلزایی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف گفت: دستگاههای دولتی و ادارات در زاهدان باید الگوی مصرف را رعایت کنند؛ در غیر این صورت، آب ادارات پرمصرف بدون اغماض قطع خواهد شد.
وی بر اهمیت سرمایههای اجتماعی در مدیریت بحران تاکید کرد و خواستار برقراری ارتباط مستقیم با مردم در محلههای دارای تنش آبی با بهرهگیری از ظرفیت مساجد و معتمدان محلی شد تا با تبیین شرایط موجود، مشارکت عمومی در مدیریت مصرف افزایش یابد.