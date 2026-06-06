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نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی مردان کشور در راستای آمادهسازی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، از ۱۸ خردادماه درکرمانشاه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان با هدف ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران منتخب و برنامهریزی برای حضور قدرتمند در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به صورت متمرکز از ۱۸ تا ۲۹ خردادماه برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، اردوی تیم ملی بانوان در تهران و اردوی تیم ملی آقایان در استان کرمانشاه و زیر نظر کادر فنی تیمهای ملی برگزار میشود.
میزبانی کرمانشاه از نخستین اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی مردان، نشاندهنده ظرفیتهای مناسب این استان در حوزه ورزشهای قهرمانی و پارالمپیکی است. کرمانشاه در سالهای اخیر با برخورداری از زیرساختهای ورزشی مناسب و حضور ورزشکاران شاخص در رشتههای مختلف، به یکی از قطبهای ورزش قهرمانی کشور تبدیل شده و اکنون نیز نقش مهمی در روند آمادهسازی ملیپوشان پارادوومیدانی ایفا میکند.
در این مرحله از اردو، ۱۴ نفر شامل ورزشکاران و اعضای کادر فنی از نقاط مختلف کشور حضور خواهند داشت که از این تعداد، هفت ورزشکار و سه مربی کرمانشاهی هستند.
سرپرستی اردوی تیم ملی بر عهده حامد دارابی خواهد بود.
فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با برگزاری اردوهای منظم و مرحلهای، در تلاش است تا بهترین شرایط را برای آمادهسازی ملیپوشان فراهم کند و زمینه حضور موفق کاروان ورزشی ایران در رقابتهای پیش رو را مهیا سازد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا دوم آبانماه ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.