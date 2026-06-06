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حضور پر شور مردم در سراسر کشور در حمایت از نیرو‌های مسلح

مردم در تجمع‌های هر شب خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، یک‌صدا از نیروهای مسلح حمایت کرده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۰۹:۳۲
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برچسب ها: حضور حماسی مردم ، اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی
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