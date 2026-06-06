

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از افزایش ۸۳ درصدی مشارکت دانش‌آموزان در طرح آموزشی و فرهنگی «قاضی در مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۴ خبر داد.

عبداللهی گفت: طرح قاضی در مدرسه با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم حقوقی، تقویت فرهنگ قانون‌مداری و پیشگیری از وقوع جرم در میان نسل جوان طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: سال ۱۴۰۳، حدود ۶ هزار دانش‌آموز در این طرح شرکت کردند که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ هزار نفر رسید که این نشان‌دهنده افزایش ۸۳ درصدی مشارکت دانش‌آموزان است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به گسترش زیرساخت‌های طرح افزود: تعداد مدارس تحت پوشش طرح از ۵۷ مدرسه در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۶ آموزشگاه و مجتمع خوابگاهی در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی خراسان جنوبی برای ترویج فرهنگ حقوقی در میان نسل جوان است.

عبداللهی با تأکید بر توجه ویژه به مشارکت دختران دانش‌آموز گفت: تعداد دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده از حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که افزایش حدود ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد و این موضوع حاکی از استقبال قابل توجه خانواده‌ها و مدارس دخترانه از این طرح است.

وی در خصوص دانش‌آموزان پسر نیز افزود: تعداد پسران شرکت‌کننده نیز از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به حدود ۵ هزار نفر افزایش یافته که افزایش ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است و در مجموع، تعادل مناسبی بین مشارکت دو جنسیت برقرار شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد کل مدارس خراسان جنوبی هزار و ۹۶۲ واحد و تعداد مدارس متوسطه دوم استان ۲۹۱ مدرسه است، گفت: پوشش طرح قاضی در مدرسه از حدود ۲۰ درصد مدارس متوسطه دوم خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای گسترش این طرح در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد.