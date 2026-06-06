مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۶ بانوی گیلانی در تعاونی‌های استان در حوزه‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: در حال حاضر ۲۰۹ شرکت تعاونی با هزار و ۷۹۳ عضو زن و اشتغال مستقیم ۳ هزار و ۵۶ بانوی گیلانی در استان در حوزه‌های مختلف شامل کشاورزی، تولیدی، خدماتی، صنعتی، حمل و نقل، فرش دستباف و تأمین نیاز فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حضور گسترده بانوان در تعاونی‌های گیلان ظرفیت بالای آن‌ها را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه مشارکت مؤثر آن‌ها را در فرآیند تولید و توسعه استان فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت از اشتغال بانوان، گفت: ۷۵ درصد تسهیلات اشغالزایی برای ایجاد مشاغل خانگی در استان به بانوان اختصاص یافته است که توجه ویژه دولت به توانمندسازی اقتصادی بانوان و توسعه کسب و کار‌های خرد و خانگی را نشان می‌دهد.

علی لقمانی افزود: حمایت از تعاونی‌های بانوان، توسعه مشاغل خانگی، تقویت کسب و کار‌های خرد و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و توسعه اشتغال پایدار در گیلان به شمار می‌رود.