

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: کشت مستقیم برنج در هفتاد هکتار از اراضی این شهرستان اجرا شده است که سی هکتار آن در روستای وزوار دهستان توسکاچشمه قرار دارد.

کمیل عسکری افزود: کشت مستقیم برنج به عنوان یکی از روش‌های نوین و سازگار با شرایط کم‌آبی، علاوه بر حذف مرحله نشاکاری، موجب کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان می‌شود و می‌تواند مصرف آب را تا حدود سی درصد کاهش دهد.

وی ادامه داد: نتایج به دست آمده از مزارع الگویی نشان‌دهنده موفقیت این شیوه در منطقه است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت مستقیم برنج در سال آینده در شهرستان گلوگاه به بیش از یکصد هکتار افزایش یابد.

عسکری گفت: ارائه حمایت‌های کارشناسی و تسهیلات به کشاورزان پیشرو از برنامه‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای توسعه این روش در بین بهره‌برداران است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه افزود: توسعه کشت مستقیم برنج علاوه بر کمک به پایداری تولید، گامی مؤثر در سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت بهینه منابع آبی در شهرستان گلوگاه به شمار می‌آید.

کاسته شدن از زحمت کشاورز نسبت به روش تهیه خزانه، کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها، یکنواختی در سبز شدن مزرعه، امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در کاشت و برداشت، جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی و افزایش اکسیژن خاک، کاهش ترکیبات سمی و آفات، کاهش نیاز به انرژی و اجرای آسان مدیریت مزرعه، استفاده بهتر از نهاده‌ها به دلیل عمق کشت مناسب و تراکم یکنواخت و کاهش ۵۰ درصدی میزان مصرف بذر در واحد سطح از دیگر مزایای استفاده از روش کشت مستقیم یا خشکه کاری برنج است.