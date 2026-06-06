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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشور بارش رگباری باران و رعد و برق پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۰۹:۳۶
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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