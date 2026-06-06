معاون مرکز ملی فرش ایران از ثبت جهانی ۱۰ منطقه جدید فرش دستباف خبر داد و گفت: توسعه بازار‌های صادراتی، برگزاری رویداد‌های تخصصی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و قالیبافان در دستور کار قرار دارد.

محمد ویسیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت:مرکز ملی فرش ایران از سال‌های گذشته ثبت نشان‌های جغرافیایی فرش دستباف را در سازمان جهانی مالکیت فکری دنبال کرده و با ثبت مناطق جدید شمار مناطق ثبت‌شده به ۴۵ منطقه از ۲۳ استان کشور قطب تولید فرش رسیده است. همچنین تاکنون ۴۸ منطقه فرش دستباف نیز در سطح ملی به ثبت رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات فرش دستباف نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب تجاری است، ادامه داد: اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری از برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران است که با عادی شدن شرایط، در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین تلاش می‌کنیم از ظرفیت نمایشگاه فرش دستباف که قرار است برگزار شود، برای حضور هیئت‌های تجاری و توسعه بازار‌های هدف استفاده کنیم.

معاون مرکز ملی فرش ایران برگزاری جشنواره‌های داخلی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی را از دیگر اقدامات این مرکز برشمرد و گفت: برای خروج فرش دستباف از شرایط رکودی، معرفی ظرفیت‌های این هنر-صنعت در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور دنبال می‌شود.

ویسیان افزود: برگزاری چهارمین همایش ملی فرش دستباف نیز در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مشکلات و چالش‌های این حوزه با مشارکت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بررسی و برای بازگشت فرش ایرانی به جایگاه گذشته راهکار‌های عملیاتی ارائه شود.

محمد ویسیان با تشریح آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف کشور ادامه داد: براساس آمار ۱۰ ماهه گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ صادرات فرش دستباف به حدود ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و وزن یک هزار و ۷۳۷ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه این رقم با ظرفیت‌های واقعی صنعت فرش ایران فاصله دارد، افزود: با وجود چالش‌های موجود، فرش دستباف ایران به ۶۱ کشور جهان صادر شده است.