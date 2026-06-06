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پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، از ساعت ۸:۳۰ امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.