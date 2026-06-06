محاصره دریایی ایران آنگونه که در برخی رسانههای دشمنان مطرح میشود نیست
یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره محاصره دریایی ایران تأکید کرد: شرایط موجود در حوزه تردد کشتیها و صادرات نفت، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و آنگونه که در برخی رسانهها بازتاب داده میشود، قابل ارزیابی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز،
حسین امیدیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به مباحث مطرحشده درباره محاصره دریایی ایران گفت: موضوع محاصره دریایی آنگونه که برخی رسانهها مطرح میکنند، به آن شدت و ابعادی که نمایش داده میشود نیست. مدیریت تردد در برخی گذرگاههای دریایی از جمله تنگه هرمز از جمله موضوعاتی است که در معادلات منطقهای نقش مهمی دارد و ایران نیز در چارچوب سیاستهای خود اقدام به مدیریت این فضا کرده است.
امیدیان با بیان اینکه در برخی موارد برای عبور کشتیهای تجاری تضمینهایی ارائه شده است در برنامه امروز البرز اظهار کرد: در مواردی که چنین تضمینهایی داده شده، عبور کشتیهای تجاری نیز انجام شده است.
وی همچنین درباره تحولات منطقه غرب آسیا و برخی بازیگران منطقهای به مجری برنامه زنده تلویزیونی گفت: شرایط سیاسی در کشورهایی مانند لبنان و نیز وضعیت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس دارای پیچیدگیهای خاصی است و تحولات سیاسی و انتخاباتی در این کشورها میتواند بر معادلات منطقهای اثرگذار باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان حضور در برنامه زنده سیمای البرز با اشاره به شرایط منطقه افزود: مجموعه تحولات منطقهای نیازمند تحلیل دقیق و واقعبینانه است و باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.