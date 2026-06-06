پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، از احتمال وقوع بارشهای پراکنده و رعدوبرق در ساعات بعدازظهر فردا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، وضعیت جوی استان تا اواسط هفته جاری همچنان پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات آفتابی خواهد بود.
وی با اشاره به تغییرات احتمالی در وضعیت جوی افزود: تنها برای روز فردا (یکشنبه)، بهویژه در ساعات بعدازظهر، گذر موجی از سطح منطقه پیشبینی میشود که میتواند منجر به ایجاد ناپایداریهای محلی و افزایش پوشش ابر گردد. در این راستا، احتمال وقوع بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد که بر اساس پیشبینیها، تا سه روز آینده تغییرات محسوس در دمای هوا در سطح استان مشاهده نخواهد شد و شرایط دمایی نسبتاً ثابت باقی میماند.