به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مسئولیت انتخاب واحد تولیدی و انعقاد قرارداد، بر عهده شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان هر واحد آموزشی است و این فرآیند باید صرفاً با تولیدی‌های دارای مجوز رسمی انجام شود؛ شورای مدرسه به منظور عدم تحمیل هزینه های اضافی به خانواده‌ها با در نظر گرفتن شرایط موجود از تغییر در نوع و رنگ لباس فرم مدرسه خودداری نمایند.

محمدرضا فرح بخش با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی لباس فرم دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، اظهار داشت: تمامی فرآیند‌های مربوط به انتخاب، سفارش و تهیه لباس فرم مدارس باید در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مدارس و با هدف تکریم خانواده‌ها، افزایش رضایت‌مندی دانش‌آموزان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی انجام شود.

وی با بیان اینکه انتخاب نوع و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان با مشارکت شورای دانش‌آموزی و توسط شورای مدرسه انجام می‌شود، افزود: براساس ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، لباس دانش‌آموزان باید ساده، زیبا، آراسته، متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی، شرایط اقلیمی و سن دانش‌آموزان باشد و برنامه‌ریزی برای تهیه آن نیز با هماهنگی شورای مدرسه بر عهده انجمن اولیا و مربیان خواهد بود.

فرح بخش با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها برای خانواده‌ها گفت: مدارس موظف هستند تا حد امکان از تغییر سالانه رنگ و مدل لباس فرم خودداری کنند و پیش از تصمیم‌گیری، میزان رضایت دانش‌آموزان و خانواده‌ها از لباس فرم سال گذشته را مورد بررسی قرار دهند تا انتخاب‌ها بر اساس نیاز و رضایت واقعی دانش‌آموزان صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به ممنوعیت انعقاد قرارداد توسط ادارات آموزش و پرورش با تولیدکنندگان لباس فرم تصریح کرد: مسئولیت انتخاب واحد تولیدی و انعقاد قرارداد، بر عهده شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان هر واحد آموزشی است و این فرآیند باید صرفاً با تولیدی‌های دارای مجوز رسمی انجام شود؛ شورای مدرسه به منظور عدم تحمیل هزینه های اضافی به خانواده‌ها با در نظر گرفتن شرایط موجود از تغییر در نوع و رنگ لباس فرم مدرسه خودداری نمایند.

محمدرضا فرح بخش ادامه داد: تمامی سفارش‌های لباس فرم مدارس در شهر کرمان باید از طریق سامانه تخصصی اتحادیه پوشاک ثبت شود و ثبت سفارش خارج از سامانه تخلف محسوب می‌شود؛ همچنین مدیران مدارس موظف هستند پیش از انعقاد قرارداد، اصالت، کیفیت و قیمت محصولات را از طریق سامانه مربوطه استعلام و تأیید کنند تا خانواده‌ها با اطمینان بیشتری نسبت به تهیه لباس فرم اقدام کنند.

محمدرضا فرح بخش عنوان کرد: شفافیت قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها از الزامات این شیوه‌نامه است و اولیای دانش‌آموزان می‌توانند پیش از خرید، مشخصات و قیمت مصوب لباس فرم را مشاهده کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، شکایت خود را از طریق سامانه‌های نظارتی ثبت کنند.

وی با اشاره به الزامات کیفی لباس فرم مدارس گفت: استفاده از پارچه مرغوب ایرانی، رعایت استاندارد‌های ملی در دوخت و کیفیت لباس، ارائه خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت حداقل یک‌ساله از جمله تعهداتی است که باید در قرارداد واحد‌های تولیدی لحاظ شود.

وی بیان داشت: به منظور رفاه حال خانواده‌ها و حمایت از حقوق ایشان، نظارت و ارزیابی بر فرآیند لباس فرم دانش آموزان از ابتدای خردادماه آغاز شده است و تا مهرماه ادامه دارد و در این ارزیابی‌ها با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

فرح بخش گفت: با توجه به پیش بینی مجازات حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و برکناری از سمت براساس ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام اقدامات منتهی به افزایش نرخ کالا یا خدمات و بند (ث) ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی مطلوب و رعایت موارد طبق شیوه نامه اقدام لازم معمول دارند.

فرح بخش با تأکید بر همکاری خانواده‌ها، مدیران مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این شیوه‌نامه، ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها، ارتقای کیفیت لباس فرم مدارس، حفظ شأن دانش‌آموزان و رعایت عدالت اقتصادی در فرآیند تهیه لباس فرم است و امیدواریم با اجرای دقیق آن، شاهد افزایش رضایت‌مندی خانواده‌ها در سال تحصیلی آینده باشیم.