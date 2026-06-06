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سرشماری گونههای نادر سمندر کُردستانی در ارتفاعات کوهستانی اشنویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: در این طرح کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست، سمندرها را علامتگذاری میکنند تا در سرشماری بعدی ماندگاری و حضور این گونه در آن زیستگاه رصد شود.
وی ادامه داد: سمندر کُردستانی که یکی از گونههای کمیاب و نادر است که در مناطق کوهستانی «تالجار» این منطقه زندگی میکند و علاوه بر آذربایجانغربی در مناطق غربی استانهای کردستان و کرمانشاه نیز شناسایی شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه تصریح کرد: وجود دام در مراتع، افزایش گردشگران و بهسازی راههای عشایری و اصلاح شانههای خاکی جادههای کوهستانی تهدیدات اصلی این گونههای حساس است.
به گفته خضری در این پایش، جویبارهای منطقه مورد بررسی میگیرد و بعد از جمعآوری آمار، برنامهریزیهای لازم برای حفاظت از سمندرها انجام میشود.