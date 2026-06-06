دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی، ارتحال عالم ربانی و فقیه عالی‌مقام، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی، ارتحال عالم ربانی و فقیه عالی مقام، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (ره) را تسلیت گفت و این ضایعه را موجب تأثر عمیق حوزه‌های علمیه، عالمان دین و جامعه شیعیان دانست.

متن پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسد‌ها شیء

ارتحال عالم ربانی، فقیه عالی‌مقام، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (دامت برکاته) موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

این مرجع وارسته که از شاگردان برجسته مکتب علمی نجف اشرف و از پرورش یافتگان حوزه پربرکت مرحوم آیت‌الله العظمی خوئی (رضوان‌الله تعالی علیه) بود، عمر شریف خویش را در راه تبیین معارف ناب اهل‌بیت علیهم‌السلام، تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت و اجتهاد سپری کرد. شخصیت علمی و معنوی ایشان طی دهه‌ها تدریس، تحقیق و تربیت شاگردان فراوان، منشأ خدمات ارزشمند به حوزه علمیه نجف و جهان اسلام شد.

آیت‌الله العظمی فیاض از جمله مراجع بزرگواری بود که با زهد، تواضع، تقوا و اخلاص کم‌نظیر شناخته می‌شد. حضور مؤثر ایشان در حوزه علمیه نجف اشرف و نقش‌آفرینی در استمرار سنت دیرپای فقاهت در این حوزه کهن، جایگاهی ویژه در میان علما و طلاب برای ایشان رقم زد.

آثار علمی و تقریرات فقهی و اصولی ایشان، از سرمایه‌های ارزشمند علمی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود و بی‌تردید سال‌ها محل بهره‌مندی پژوهشگران و طالبان معارف دینی خواهد بود.

رحلت این مرجع عالیقدر، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه علمیه نجف اشرف و جامعه بزرگ شیعیان جهان است.

روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوه‌بار به پیشگاه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، مراجع معظم تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه نجف و قم، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و عموم شیعیان جهان، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته علو درجات، رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی را مسئلت می‌نماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم