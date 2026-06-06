بانو بی بی دلنواز باورساد، مادر شهید والامقام کورش بخشنده فر در شهرستان اهواز استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بانو بی بی دلنواز باورصاد، مادر شهید کورش بخشنده فر روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در شهرستان اهواز دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این مادر گرانقدر روز جمعه ۱۵ خرداد ماه در گلزار نفتون شهرستان مسجدسلیمان با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.