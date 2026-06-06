به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هواغلظت آلاینده‌های جوی صبح امروز در کلانشهر اصفهان افزایش یافته به طوری که میانگین شاخص کیفی هوا درکلانشهر اصفهان با عدد ۴۳۳ (AQI) همچنین در ایستگاه‌های فرشادی با ۵۰۰ و زینبیه ۴۳۸ (AQI) در وضعیت خطرناک و به رنگ بنفش است.

همچنین این شاخص صبح امروز در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۳۷، خرازی ۳۳۶، رودکی ۳۲۴، پروین ۲۵۶، دانشگاه صنعتی ۲۳۳، رهنان ۲۲۱، سپاهان شهر با ۲۴۴ فیض ۲۱۹، کاوه ۲۹۹، کردآباد ۲۲۳، میرزاطاهر ۲۶۲، ولدان ۲۰۳ وهزار جریب با ۲۵۱ و شهر‌های شاهین شهر با ۳۲۷، خمینی شهر با ۲۶۶، سگزی ۲۸۷، (AQI) در وضعیت بسیار ناسالم است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های زرین شهر با ۱۶۷ و کاشان ۱۹۴ (AQI) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای همه، اما در ایستگاه مبارکه با ۹۲ (AQI) در وضعیت قابل قبول است

بر اساس توصیه‌های بهداشتی لازم است در روز‌های آلوده شهروندان به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر تا حد امکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی‌مورد در معابر شهری خودداری کنند.

مهمترین معیار برای نمایش آلودگی، شاخص کیفی هواست. این شاخص معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منواکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است تبدیل به یک عدد بدون واحد می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.