کارشناس هواشناسی مازندران: : آسمان استان امروز پایدار و از اواخر وقت یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه با رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: جو استان امروز پایدار است و ارتفاعات استان با رگبار پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود است.

حمیدی با اشاره به اینکه یکشنبه بر مقدار ابرناکی افزود ه می‌شود افزود: در مناطق غربی استان بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان از اواخر وقت یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه با رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد همراه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: آسمان استان از سه شنبه تا پنج شنبه صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

حمیدی خاطرنشان کرد: دیروز گلوگاه با ۲۹ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۷ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه خواهد بود و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.