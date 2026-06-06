با ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به لبنان، از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون ۳ هزار و ۵۵۸ نفر در این کشور به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طی ساعات گذشته، شمار دیگری در تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و تعداد شهدای این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تا روز گذشته (جمعه) به ۳ هزار و ۵۵۸ نفر رسید.

مرکز فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: این آمار برآیند قطعی ثبت شده از تمام مناطق هدف قرار گرفته در طول این بازه زمانی است.

این درحالی است که وزارت خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرد لبنان و رژیم صهیونیستی در پی مذاکراتی در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا بر سر تسریع اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطق آزمایشی تحت کنترل ارتش لبنان به توافق رسیده‌اند؛ مناطقی که در آن حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی ممنوع خواهد بود.

همچنین اعلام شده است که دو طرف توافق کرده‌اند مذاکرات بعدی در ۲۲ ژوئن (اول تیرماه) برای دستیابی به توافق جامع از سر گرفته شود و آمریکا نیز در دوره انتقالی نقش تسهیل‌گر ارتباطات را ایفا خواهد کرد.