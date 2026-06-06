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جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سی آرام ۲۵۰ سیسی قاچاق توسط مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان البرز در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلتهای غیرمجاز، حین گشتزنی در سطح شهر، به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون پلاک که در حال تردد بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از توقف و بررسیهای کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع سی آرام ۲۵۰ سیسی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور سیکلت توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق برابر نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.