به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان البرز در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز، حین گشت‌زنی در سطح شهر، به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون پلاک که در حال تردد بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع سی آر‌ام ۲۵۰ سی‌سی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور سیکلت توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق برابر نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.