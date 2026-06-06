به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید مهدی حسینی گفت: صدور این پروانه پس از رایزنی‌های لازم با کشور مقصد (عراق) و همکاری‌های مدیرعامل این واحد تولیدی پس از ماه‌ها تلاش صورت گرفت

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در کنار واحد‌های تولیدی است و با تسهیل صدور مجوزات لازم درچارچوب قانونی به صادرات پایدارو توسعه استان کمک میکند افزود: با تولید محصولات و کیفی سازی آنها میتوانیم در شرایط جنگی صادرات را به کشور‌های همسایه داشته باشیم و با ارز آوری به اقتصاد و ایجاد اشتغال در استان کمک کنیم.