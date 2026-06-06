معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بافت سکونتگاه‌های غیررسمی «ملازینال» تبریز خطرات جدی و جبران‌ناپذیری برای جمعیتی حدود ۲۲ هزار نفر ساکن این محله و حدود ۳۰۰ هزار نفر ساکنان کل بافت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اینکه به تازگی شاهد حوادث تلخی در بافت‌های حاشیه‌نشین، به‌ویژه در محله ملازینال تبریز بودیم و امروز این منطقه نیازمند یک اقدام فوری در مقیاس ملی برای بازآفرینی است اظهار کرد: محله ملازینال تبریز یکی از کانون‌های بسیار خطرناک در مقیاس کشوری است.

وی ادامه داد: چندی پیش، تنها با یک گودبرداری ساده برای ساختمانی که پروانه هم گرفته بود، اما بیش از طبقات مجاز و بدون رعایت اصول فنی در حال ساخت بود، حدود ۵۰ خانه دچار تخریب و ۷۰ واحد آسیب جدی شده است که این حادثه عمق فاجعه و ضعف شدید تاب‌آوری در این بافت‌ها را نشان می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نظارت دقیق‌تر بر ساخت‌وساز و برخورد با سهل‌انگاری و تخلف احتمالی در این محله‌ها اهمیت دوچندانی دارد و شورای اسلامی شهر تبریز نیز با حساسیت مسائل این محله را پیگیر است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با توجه به شرایط این محله و محله‌های مشابه، مقاوم‌سازی بنا‌ها و تأمین شرایط زندگی مناسب دیگر یک انتخاب نیست؛ «تاب‌آوری» به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. درست مثل همان بحث اصابت پرتابه‌ها که با یک ضربه در بافت‌های فرسوده، ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را از بین می‌برد، در ملازینال هم با یک گودبرداری و نفوذ آب در اثر بارش‌های متوالی، یک محله دچار بحران می‌شود. این یعنی بافت ما فرسوده و ناپایدار است.

وی ادامه داد: در تبریز ۴۸ هکتار پهنه رانشی شناسایی شده است و برنامه جابه‌جایی و اسکان دوباره برای آن تهیه شده است. در اجرای این برنامه، وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب برای انتقال را آماده کرده، طرح تفصیلی و طرح آماده‌سازی تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج استان رسیده و برای آغاز عملیات اجرایی با همکاری بنیاد مسکن برنامه‌ریزی و توافق‌های لازم صورت گرفته است.

گلپایگانی اضافه کرد: شهرداری تبریز نیز در عملیات ساخت‌وساز در زمین معوض همکاری مجدانه داشته و همزمان با طی فرایند تهیه و تصویب طرح، عملیات اجرایی در بخشی از زمین را آغاز کرده است تا خانه‌هایی که روی محدوده گسلی و رانشی هستند جابه‌جا شوند. فرایند تخصیص زمین، آماده‌سازی و تأمین مالی بسیار زمان‌بر بوده و با توجه به شرایط بحرانی محله باید شتاب بیشتری داشته باشد.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: البته این مشکل فقط مختص تبریز نیست؛ در ارومیه، مشهد، یاسوج و بسیاری از شهر‌های دیگر هم با چنین چالش‌هایی مواجه هستیم.