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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به تأثیر فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز بر شبکه برق کشور گفت: استفاده بیرویه و غیرمجاز از ماینرها یکی از عوامل مهم تشدید ناترازی در صنعت برق و افزایش محدودیتهای مصرف در بخشهای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در حاشیه جلسه قرارگاه دائمی بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان گفت: استفاده روزافزون از دستگاههای ماینر موجب افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی در شبکه شده است و این موضوع بهطور مستقیم بر اعمال محدودیت در بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری تأثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف حدود ۱۲ مشترک خانگی برق مصرف میکند، افزود: سهم قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوج بار مربوط به فعالیت این دستگاههاست و به همین دلیل شناسایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز در اولویت برنامههای صنعت برق کشور قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از عملکرد موفق استان در این زمینه خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای انتظامی، امنیتی، قضایی و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق، سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و جمعآوری شد.
رفیعی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و از مدار خارج شده است.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه پایش انرژی در استان قم تصریح کرد: با حمایت استاندار قم و همکاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی، روند مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت تا یکی از عوامل مهم ناترازی برق در استان کنترل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم درباره وضعیت تأمین برق در تابستان امسال نیز گفت: تلاش مجموعه صنعت برق بر این است که خاموشی برنامهریزیشدهای در بخش خانگی اعمال نشود و تنها در مواردی که مصرف از الگوی تعیینشده فراتر رود، محدودیتهایی برای مدیریت بار شبکه در نظر گرفته شود.
وی از مشترکان خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در عبور از روزهای گرم سال همراهی کنند و افزود: خوشبختانه امسال نسبت به سالهای گذشته، اعمال محدودیتها با تأخیر بیشتری همراه بوده و تا نیمه خردادماه محدودیت خاصی در استان اعمال نشده است.
رفیعی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم در مصرف بهینه انرژی، تابستان پیشرو با کمترین میزان محدودیت و بدون خاموشی برای مشترکان سپری شود.