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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد: در راستای توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و افزایش نقش بهرهبرداران در تصمیمگیریهای حوزه کشاورزی، بخشی از اختیارات مرتبط با مدیریت و بهرهبرداری چاههای کشاورزی در استان یزد به تشکلهای آببران واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری در نشست با نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، با اشاره به توسعه تشکلهای آببران در استان یزد گفت: تشکلهای آببران چاهک شهریاری و هرات، دو تشکلی هستند که سال گذشته راهاندازی شدند و اکنون فعالیت خود را در قالب تعاونی تولید ادامه میدهند.وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط به تشکلهای آببران است که باید از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. بررسیها و جلسات متعدد نشان داده است تشکلهایی که در قالب تعاونی فعالیت میکنند، موفقتر بوده و توانستهاند ساز وکارهای لازم را بهخوبی پیش ببرند.
منصوری ادامه داد: فعالیت تشکلهای آببران در قالب تعاونی تولید، روند اجرای امور را تسریع کرده و زمینه راهاندازی سریعتر این ساختارها را فراهم آورده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات به این تشکلها اظهار داشت: در مرحله نخست، بخشی از اختیارات مرتبط با رفع مشکلات پمپ، لوله و کابل چاههای کشاورزی به تشکلهای آببران واگذار شده است.
وی همچنین تصریح کرد: پیش از این، کشاورزان برای دریافت مجوزهای مرتبط ناچار به مراجعه به شرکت آب منطقهای بودند، اما اکنون میتوانند با مراجعه به دفاتر تشکلهای آببران و تکمیل فرمهای مربوطه، مجوزهای لازم را دریافت کنند.
منصوری در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، واگذاری مدیریت شارژ، بهرهبرداری و مدیریت مصرف چاههای کشاورزی نیز به خود کشاورزان و تشکلهای آببران در دستور کار قرار دارد.