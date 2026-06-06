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براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری نیمه دوم خردادماه از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، از امروز شنبه ۱۶ خرداد آغاز شد.
برهمین اساس، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸ و ۳۰ آغاز شده و تا ساعت ۱۱ از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و ۳۰ امروز شنبه ۱۶ خرداد از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.