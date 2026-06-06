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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: وزش باد نسبتاً شدید، گرد و خاک و افت کیفیت هوا، به ویژه در نواحی مرزی استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی »کارشناس هواشناسی ایلام از وزش باد به عنوان پدیده غالب طی امروز و به ویژه فردا خبر داد.
به گفته وی، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید است و احتمال خسارت به سازههای سبک، بروز گرد و خاک محلی و افت کیفیت هوا به ویژه در نواحی مرزی استان وجود دارد.
رستمی افزود: دمای هوا امروز افزایش نسبی یک تا دو درجه دارد، اما از فردا تا روز دوشنبه نوسانات محسوسی نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، افزایش دمای دو تا چهار درجه پیشبینی میشود.