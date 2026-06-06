کارشناس هواشناسی ایلام گفت: وزش باد نسبتاً شدید، گرد و خاک و افت کیفیت هوا، به ویژه در نواحی مرزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد شدید و گرد و خاک در نواحی مرزی ایلام

وزش باد شدید و گرد و خاک در نواحی مرزی ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی »کارشناس هواشناسی ایلام از وزش باد به عنوان پدیده غالب طی امروز و به ویژه فردا خبر داد.

به گفته وی، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید است و احتمال خسارت به سازه‌های سبک، بروز گرد و خاک محلی و افت کیفیت هوا به ویژه در نواحی مرزی استان وجود دارد.

رستمی افزود: دمای هوا امروز افزایش نسبی یک تا دو درجه دارد، اما از فردا تا روز دوشنبه نوسانات محسوسی نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، افزایش دمای دو تا چهار درجه پیش‌بینی می‌شود.