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دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و عضو خبرگان رهبری در یادواره شهدای روستای عثماوندان شفت گفت: وحدت و همدلی ملت ایران در شرایط سخت جامعه، از مهمترین پشتوانههای نظام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و عضو خبرگان رهبری در یادواره شهدای روستای عثماوندان شهرستان شفت و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، با اشاره به جایگاه والای شهدا در آموزههای اسلامی گفت: درباره شهدا باید از خود آنان سخن گفت، زیرا آنان بهتر از هر کسی میتوانند از جایگاه و مقام خویش خبر دهند.
آیت الله رمضانی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: شهیدان مشمول مغفرت و کرامت الهی هستند و آرزو میکنند که نزدیکانشان بدانند خداوند چه مقام و منزلتی به آنان عطا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به شهادت رهبران، فرماندهان و نخبگان جبهه مقاومت اظهار کرد: گمان میکردیم پرچم انقلاب اسلامی که مقدمه ظهور حضرت ولیعصر (عج) است، به دست رهبر شهید انقلاب به امام زمان (عج) سپرده شود، اما تقدیر الهی بر این قرار گرفت که ایشان نیز در زمره شهدای بزرگ این انقلاب قرار گیرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین نظام دینی جهان است و هیچ نظام دینی دیگری در سطح جهان از چنین اقتدار و تأثیرگذاری برخوردار نیست و هیمنه پوشالی آمریکا و نظام سلطه در جنگ اخیر بیش از گذشته شکسته شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب رهبر جدید انقلاب اشاره کرد و گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب، مجلس خبرگان در شرایطی دشوار و با وجود بمباران برخی مراکز و تهدیدهای امنیتی، مسئولیت قانونی و شرعی خود را انجام داد و آیتالله سید مجتبی خامنهای با رأی قاطع به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.
آیتالله رمضانی تواضع، ادب، فقاهت، عدالت، زهد، بینش عمیق سیاسی و اشراف بر مسائل کلان کشور را از ویژگیهای برجسته رهبر انقلاب برشمرد.
آیتالله رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: وحدت و همبستگی ملت ایران بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است و دشمنان تلاش میکنند این انسجام را تضعیف کنند که مردم و نخبگان نباید اجازه دهند.
وی همچنین از مسئولان خواست با جدیت بیشتری با گرانی، احتکار و سوءاستفادههای اقتصادی مقابله کنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در سفر به شفت، با خانواده شهید جاوید الاثر عباس نیکویی در احمدسرگوراب دیدار کرد.
آیت الله رمضانی در این دیدار خانوادههای شهدا را گنجینههای صبر و مقاومت دانست و گفت: تکریم از خانوادههای معظم شهدا یک رسالت دینی، اخلاقی و انقلابی است که همه ما باید به آن پایبند باشیم.
شهید جاوید الاثر عباس نیکویی ۲۴ فروردین سال ۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسید.